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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Hastane Cenaze Kimlik Tespiti 


- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak günü Çaycuma Köprüsü'nün 500 metre aşağısında Filyos Çayı'nda ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, köprünün altında balık tutarken ceset olduğunu fark eden balıkçı durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler elleri ve ayakları bağlı olarak bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde Filyos Çayı'na atılan cesedin kimliği tespit edildi. Ölen şahsın Bolu ilinden olduğu ve araştırma süreci devam ettiği için dosya gizliliğinden dolayı kimliği gizli tutuluyor. Öldürülen şahsın yakınları, Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesini alarak Bolu’ya üzüntü içinde geri döndüler.
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