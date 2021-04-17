Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Elleri bantlanarak öldürülen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

-Ölen adamın evinin önünde helallik alınması

Cenaze Namazı Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Hayvan 

--Cenaze namazından görüntüler
--Detay
--Arşiv görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün sabah saatlerinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son yolculuğuna uğurlandı Topal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evinin önüne getirilen Topal’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Kartepe Aslanbey Başaran Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement