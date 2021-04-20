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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

'Eliyle koymuş' gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

Evren Birdal'ın olayı anlatması

Hükümet Konağı Hırsız Hükümet Trol Kağıt Para 

-Paranın alındığı yerin görüntüsü
-Kırılan havalandırma penceresi

( BURSA ) "Eliyle koymuş" gibi buldu, 15 bin lirayı alıp kayıplara karıştı BURSA

- Bursa’da dün akşam meydana gelen hırsızlık olayında 15 bin lira nakit para çalındı. Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde hükümet konağının karşısında yer alan Evren Birdal’a ait iş yerinden 15 bin lira para ve 400 lira bozuk para alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Evren Birdal, “Akşam iş yerimi kapatıp gittim. Sabah geldiğimde havalandırma penceresinin açık olduğunu gördüm. Parayı kontrol ettiğimde hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim. Çekmecelerde 15 bin lira kağıt para ve 400 lira bozuk para vardı. Hepsi alınmış. Konuyla ilgili şikayette bulunduk. Olayı gerçekleştiren kişilerin bulunmasını bekliyoruz.” dedi.
Olayı gerçekleştiren kişinin havalandırma camının menteşesini kırarak camı açtığı ve içeriye girerek parayı alıp ayrıldığı belirlenirken ilçe emniyet ekiplerince olay hakkında soruşturma başlatıldı. (HG-İHS)
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