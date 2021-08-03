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Eline küreği alan yangın bölgesine koştu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Eline küreği alan yangın bölgesine koştu

Eline küreği alan yangın bölgesine koştu

alelerin gece ve ündüz görüntüleri

Güneykaya Orman Yangını Kazma Kürek Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-vatandaşların yangın söndürme ekiplerine yardım etmeleri

( ANTALYA - 2)- Akseki’deki orman yangını devam ediyor ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabahın erken saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor.Güğlen Dağında devam eden yangın, dün köylülerinde yardımları ile güneykaya mahallesinde tehlike geçti Yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İş makinaları ile yangının önünün kesilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneykaya Mahallesi halkından eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyorlar. Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi ve arozözlerle ve köylülerle yangına müdahale ediliyor.
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