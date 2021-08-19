Elindeki sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında hayatını kaybetti

-FARKLI AÇILAR

-HASTANEYE KALDIRILMASI

-DİĞER HASTANEYE SEVKİ



( BURSA )- Alevlerin arasında kalan kişi, hayatını kaybetti BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İbrahim Y. (42), iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı. Elinden düşen sigara sebebiyle yatak kısa süre sonra alev aldı. Kısa sürede daireyi saran alevlerin arasından çıkan İbrahim Y., 112 Acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. İbrahim Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (SB-AÇ-

