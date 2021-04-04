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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

-Dumandan detaylar

Polis Sağlık Ekibi Akalan Barla Sigara 

--Evden dış plan detaylar
--Ekiplerin müdahalesi
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elinde sigara ile uyuyakalan adam, yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 1. kattaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen adam, elinde yanan sigara ile uyuyunca yangına sebep oldu. Yangın sırasında uyuyan şahıs, dumanları görünce kendisini dışarıya attı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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