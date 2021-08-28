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Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı

Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı

Yaralı Mehmet Salih A.’nın yerde yatarken genel ve detay görüntüsü

Silahlı Saldırı Kurşun Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Mehmet Salih A. tabancası ve yanında bulunan yedek şarjörünün genel görüntüleri
-Polislerden genel görüntüler
-Ambulanstan genel görüntü
-Mehmet Salih A. sedyeye ardından ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırt kısmından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih A., Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeyen gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.
Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis, Mehmet Salih’e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.
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