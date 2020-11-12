Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elinde sopayla bankanın camlarını indirdi...O anlar kamerada

Elinde sopayla bankanın camlarını indirdi...O anlar kamerada

Olay anı görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kamera Gesi Cep Telefonu 


- İstanbul Zeytinburnu’nda akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi sopayla bankanın camlarını kırdı. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, 58. Bulvar’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinden olmayan erkek şahıs, cadde üzerinde bulunan bir bankaya elindeki sopayla saldırdı. Bankanın camlarını kıran kişiye çevredekiler müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Saldırgan şahıs polis olay yerine gelmeden uzaklaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement