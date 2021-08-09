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Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi

Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi

- Elinde bıçak olan şahıstan görüntü

Polis İntihar Girişimi Polis Ekipleri Trol Köprü 

-- Polisin ikna çalışmalarından görüntü
-- Şahsın ikna olması
-- detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde elinde bıçakla köprü bariyerlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edildi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan alt geçidin bariyerlerinde elinde bıçakla biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçakla direnen şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmalar sonucunda ikna olan şahıs bariyerlerden geçerek polise teslim oldu. Şahıs, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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