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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elif’i bulan ekibin lideri konuştu

Elif’i bulan ekibin lideri konuştu

- İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz'un konuşması

( İZMİR ) -- İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz:- “Şu an hali hazırda söylenen 3 veya 4 vatandaşımızın olduğu şeklinde. Seda kızımız için çalışıyoruz”- “Elif kızımızı çıkardıktan sonra ekiplerimiz motivasyonu arttı, Seda’ya ulaşmak için çalışıyorlar” İZMİR

Deprem Kurtarma Ekibi Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Bulduk 


- İzmir’de meydana gelen büyük depremde enkaz altında kalan Elif bebeği 65 saat sonra enkazdan çıkaran İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibinin sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, umutların tazelendiğini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İzmir’de meydana gelen büyük depremin ardından Doğanlar Apartmanından 65 saat sonra sağ olarak çıkarılan Elif bebek yeniden umutları tazeledi. Arama kurtarma ekipleri Elif bebeğin kurtarılması sonrası motivasyonu yüksek bir şekilde çalışırken, İstanbul Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz açıklamalarda bulundu. 165 personel ve 27 araçla İzmir’de görev aldıklarını belirten Yavuz, “Biz dünden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 165 personel 27 araç olarak olay yerine intikal ettik. Gece intikal ettiğimiz gibi 5 lokasyonda çalışmalara başladık. Bu apartmanda da çalışmalarımız devam etti. Elif’in ailesini bulduk. Maalesef bir erkek kardeşi vefat etmişti. Annesi ve kız kardeşleri şükürler olsun ki yaşıyor. Elif içerideydi. Onunla ilgili bilgi veriyorlardı. Bu alanda başla bölgelerde de çalışmalarımız vardı mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. Burada bizim haricimizde gerek AFAD, gerek UMKE gerek arama kurtarma ekipleri hepsi canla başla mücadele ettiler. Halen daha mücadele ediyorlar” dedi.
“Hali hazırda söylenen 3 veya 4 vatandaşımızın olduğu şeklinde” Enkazda 3 ya da 4 vatandaşın kaldığını tahmin ettiklerini söyleyen Yavuz, “Burası 8 katlı bir apartman. 8 katın çoğunu neredeyse kaldırdık. Şu an 3. kat ve kısmen de 2. katta çalışmalar devam ediyor. Elif kızımızdan sonra 4 tane de vefat eden vatandaşımızı da çıkardık. Şu an hali hazırda söylenen 3 veya 4 vatandaşımızın olduğu şeklinde. Seda kızımız için çalışıyoruz. Umarım temenni ederim bir an önce ona da ulaşırız canlı bir şekilde. Elif kızımızı çıkardıktan sonra ekiplerimiz motivasyonu arttı, Seda’ya ulaşmak için çalışıyorlar. Elif kızımızı kurtaran Muammer Çelik büyük bir mücadele verdi. Çıkarırken de üzerinde toz vardı. Hiçbir belirti yoktu. Ancak Muammer arkadaşımız yüzünü temizlerken hareketlenip parmağını tutuyor. Parmağını tutunca canlı olduğunu fark ediyor ve UMKE ekibini çağırıyor. Beraberce hassas bir şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim edildi” diye konuştu.
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