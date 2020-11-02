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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elif bebek umutları tazeledi... İzmir depreminden 62 saat sonra Elif bebek böyle kurtarıldı

Elif bebek umutları tazeledi... İzmir depreminden 62 saat sonra Elif bebek böyle kurtarıldı

elif'in kurtarılması

Acil Servis İlk Müdahale Deprem Felaketi Öğretim Görevlisi Felaket 

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( İZMİR ) Elif bebek umutları tazeledi... İzmir depreminde 62 saat sonra Elif bebek sağ çıkarıldı İZMİR

- İzmir’de meydana gelen deprem felaketinin 62’inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı. Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı. Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Anne Seher Perinçek’e Elif’in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı. Elif’in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar” dedi.
Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi. Ayrıca Doğanlar Apartmanı’nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15’ yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor. (SD-
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