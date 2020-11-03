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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Elif bebeği enkazdan çıkaran itfaiyeci ailesini gururlandırdı

Elif bebeği enkazdan çıkaran itfaiyeci ailesini gururlandırdı

İtfaiyecinin ablası Saime Bostancı röportaj

Televizyon Başsağlığı Geçmiş Olsun İtfaiye Eri Sevindik 

-Yaşlı anneye kızının yardım etmesi,
-Ayağa kaldırması evin kapısından dışarı bakması

( HATAY )- Abla Saime Bostancı: "Elif bebeğin kurtuluşunu görünce kardeşimle gurur duyduk, çok mutlu olduk, duygulandık" HATAY

- İzmir’de meydana gelen depremde 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan çıkaran itfaiye eri Muammer Çelik'in ablası Saime Bostancı, "Elif bebeğin kurtuluşunu görünce kardeşimle gurur duyduk, çok mutlu olduk, duygulandık" dedi.
Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Çelik'i ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Saime Bostancı, Elif bebeği kurtaran kardeşiyle gurur duyduklarını söyledi.

Bostancı, "Kardeşimi dün televizyonda gördük. İstanbul Belediyesi’nde görevliydi İzmir’e gitti. Orada Elif’i kurtardı çok sevindik gerçekten. Oğluyla gurur duyar konuşmak ister annemde ama rahatsız konuşamıyor. İzmir için çok üzüldük herkese geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle felaketleri göstermesin bizlere. Tüm İzmir halkına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.
(FRT-
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