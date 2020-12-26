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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Elektronik kelepçeli şahıs, ruhsatsız tabanca alırken vuruldu

Elektronik kelepçeli şahıs, ruhsatsız tabanca alırken vuruldu

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Polis Dedektif Ev Hapsi Avcılık Elektronik Kelepçe 

-Zanlıların emniyete götürülmesi
-Vuran zanlı en arkadan çıkartılan şahıs
-arşiv görüntüler

( ADANA )- Adana’da işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezası aldığı için elektronik kelepçe takılı olan bir kişi, evinde ruhsatsız tabanca almak isterken başından vurularak öldü- Olaydan sonra tabancayı satmaya çalışan ve olay anında orada bulunan 3 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana’da işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezası aldığı için elektronik kelepçe takılı olan bir kişi, evinde ruhsatsız tabanca almak isterken başından vurularak öldü. Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık’ta saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşandı. Bir süre önce işlediği suç nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırılan ve elektronik kelepçe takılan Doğan Uğuroğlu (19), kafasından vurularak ağır yaralandı. Uğuroğlu kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde 24 Aralık akşamı hayatını kaybetti. Uğuroğlu, vurulduktan sonra Adana Emniyete Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İddiaya göre Furkan C. ruhsatsız bir tabancayı satmak için mahallede gezmeye başladı.
Bu sırada yolda karşılaştığı Mert Y. silahı alarak test etmek amacıyla havaya ateş etti. Sonrasında birlikte Uğuroğlu’nun evine gittiler. Uğuroğlu, Furkan C.’den tabancayı satın almak istedi. Furkan C. ile fiyatta pazarlık yapan Uğuroğlu, tabancayı alıp havaya üç el ateş etti. Daha sonra polise ihbar edilmekten korkan Doğan Uğuroğlu, ağabeyi A.U., Furkan C. ile Mert Y., evin arkasına gitti. Uğuroğlu’nun burada havaya ateş etmeye devam etmesi üzerine Furkan C., “Tamam, yeter artık. Polis gelecek” diyerek tabancayı aldığı sırada tabancanın ateş alması sonucu Doğan Uğuroğlu şakağından vuruldu. Bunun üzerine Uğuroğlu’nun ağabeyi A.U. ve Mert Y. de gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılardan tabancayı ateşlediği öne sürülen Furkan C., Uğurluoğlu’nu kendisinin öldürmediğini tabancayı almak isterken ateş alması sonucu vurulduğunu söyledi.

Diğer zanlılarda suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Furkan C. tutuklanırken, diğer iki zanlı savcılıktan serbest kaldı.
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