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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Elektrikli sobadan çıkan yangında piknik tüpleri patladı, ev küle döndü

Elektrikli sobadan çıkan yangında piknik tüpleri patladı, ev küle döndü

Alevlerden görüntü

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Irak Trol 

-Ev içerisindeki patlamadan görüntü
-Küle dönen evde görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından fotoğraf

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde, elektrikli sobanın açık bırakılması sonucu yangın çıktı. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi 3032 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı eski evde açık bırakılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerle birlikte evdeki piknik tüplerinin patlamasıyla yangın daha da büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle olay güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamalar yaşanan evde alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY
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