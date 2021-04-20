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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Elektrikli motosiklet ile arazi aracı çarpıştı: 3 yaralı

Elektrikli motosiklet ile arazi aracı çarpıştı: 3 yaralı

Kazadan detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Arazi Aracı 

-elektrikli motosikletten görüntü
-aracın detayı
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Denizli karayolu Çaltepe Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Denizli istikametine giden Süleyman D. (38) idaresindeki 35 HE 2410 plakalı Nissan otomobil ile kavşağa giren Hatice B. (38) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada elektrikli motosiklette bulunan Hatice B., Ali K. (12) ve Ali K. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü Süleyman D. kazadan yara almadan kurtuldu.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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