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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrikli ısıtıcılar İzmir için yola çıktı

Elektrikli ısıtıcılar İzmir için yola çıktı

Kamyonlardan görüntü

Deprem Yardım Kampanyası Karahisar Zabıta 

-Eşyaların yüklenmesi
-Bir kadının para yardımından görüntü
-Eşyalardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından İzmir’de meydana gelen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasında toplanan elektrikli ısıtıcı, yorgan ve yataklar afetzedelere ulaştırılmak için yola çıktı. Sandıklı Belediyesi’nin himayesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 250 elektrikli ısıtıcı, 2 bin battaniye ve 150 yatak, kuru gıda, domates ve nakdi yardımdan oluşan 2 kamyon dolusu malzeme yola çıktı. Yardım malzemelerini belediyeden kamyonlara ise zabıta ile beraber görevliler yükledi. Yardım malzemelerinin en geç yarın İzmir’de olacağı öğrenildi. (AB-GC)
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