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Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

kaza yerinden yaralıya tedavi uygulanırken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

Hastane Barla Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Uşak’ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek düşen sürücü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde stadyum kavşağında meydana geldi. İddialara göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ç., kontrolü kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarları üzere olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.Ç., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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