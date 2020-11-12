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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elektrikli bisikletteki iki kardeşe hafif ticari otomobilin çarptığı anlar kamerada

Elektrikli bisikletteki iki kardeşe hafif ticari otomobilin çarptığı anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralılardan görüntü
-Yaralıların sedyeyle ambulansa alınması
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinin incelemeleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halinde olan 2 kardeşe hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülsamet B. idaresindeki 35 JB 536 plakalı Ford marka hafif ticari araç, dönüş yapacağı esnada, yanından geçmekte olan yabancı uyruklu Musa A. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan sürücü ve kardeşi Goumaa A. yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan, hafif ticari aracın iki kardeşi taşıyan elektrikli bisiklete çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde olan hafif ticari aracın, dönüş yaptığı sırada yanından geçmek isteyen elektrikli bisiklete çaptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerindeki yabancı uyruklu kardeşler yola savruluyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-ALI-
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