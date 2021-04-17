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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrikli bisikletiyle dereye uçan kadın turist ölümden döndü

Elektrikli bisikletiyle dereye uçan kadın turist ölümden döndü

kazanın ardından derede motosiklet ve kadın

Sağlık Ekibi Kurtarma Ekibi Elektrikli Bisiklet Bisiklet Direksiyon 

-kadının kurtarılma çalışması
-çıkarılması
-sedyede arkadaşının tesellisi
-ambulansa alınması ve detay

( ANTALYA )- Kadın turist, su dolu dereden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ANTALYA

- Antalya'da kiraladığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle yola çıkan Rus uyruklu kadın turist, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ilıca Deresi'ne uçtu. Kazada yaralanan Rus turist itfaiye ve 112 görevlileri tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Manavgat ilçesi Kumköy-Evrenseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte Kumköy-Evrenseki sınırında elektrikli bisiklet kiralayan ve iş yerine gelen Rus uyruklu Khastaeva Xactaeba isimli kadın turist, 07 ACB 176 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek çalıştırdığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip Ilıca Deresi'ne uçtu.4-5 metre yükseklikten kayalıklara çarparak kanala düşen elektrikli bisikleti kullanan Rus uyruklu Khastaeva Xactaeba, düştüğü yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.Rus turistin dereden çıkarılarak sedyeye konması sırasında yanına gelen arkadaşı elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Rus turist, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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