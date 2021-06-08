Elektrikli bisiklet dehşeti; 4 yaralı

-Yaralıların görüntüsü



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, yaya ile çarpıştı 4 kişi yaralandı. Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sürücü İsrafil S.(17) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan yaya Ranat A.(17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilerek sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü, bisiklette bulunan yolcular Hamdi C.(16) ve Efe S. (15) ile yaya Ranat A.(17) yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan elektrikli bisikletin sürücüsü ile yaya Ranat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

