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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasını küle çevirdi

Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasını küle çevirdi

Yanan tarladan görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Trol 


- Mardin'de elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu. Çıkan yangında onlarca dönümlük buğday tarlası küle döndü. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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