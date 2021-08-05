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Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı

Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yangın

Yüksek Gerilim Hattı Tarım Trafik Kazası Yüksek Gerilim Yangın 

-Kaza yapan araç
-Vatandaşların yangını söndürmeye çalışması
-Yanan saman
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangın, trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay Siverek-Viranşehir karayolu 25’inci kilometresi, Batı köy ve Uzuncuk Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aşırı rüzgâr ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, tarlalarda bulunan samanlara sıçradı. Yangın nedeniyle dumanın yoğunlaştığı Siverek-Viranşehir karayolunu kullanan 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçlardan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlardan bazıları yaralılara yardım ederken, bazıları da büyüyen ve samanlara sıçrayan yangını söndürmeye çalıştı.
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