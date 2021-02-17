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( İSTANBUL - ÖZEL)- Korku dolu anlar yaşattı İSTANBUL



- Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri birden patlamaya başladı.

Bir süre devam eden patlama korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Patlama sonrasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi. (EG-



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