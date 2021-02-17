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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

-Paylayan teller detay

Kamera Elektrik Kesintisi Cep Telefonu Havai Fişek 

--Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Korku dolu anlar yaşattı İSTANBUL

- Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri birden patlamaya başladı.
Bir süre devam eden patlama korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Patlama sonrasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi. (EG-
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