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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik teline düşen tavuk AEDAŞ ekiplerince kurtarıldı

Elektrik teline düşen tavuk AEDAŞ ekiplerince kurtarıldı

elektrik telindeki tavuk

Kışla Elektrik Teli 

-ekibin hidrolik sepetle tavuğa ulaşması
-tavuğun alınması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kepez İlçesi’nden gelen ihbar üzerine olay yerine giden AEDAŞ ekipleri, havai hatlara takılı kalan tavuğu mahalle sakinlerinin alkışları ile kurtardı. İlginç olay önceki gün yaşandı. Kepez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Mehmet Atay ve Güneş Caddeleri’nin kesişim noktasındaki havai hatların üzerinde bir tavuğun takılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AEDAŞ ekipleri sevk edildi. Önce olası bir tehlikeyi önlemek için kısa süreli olarak bölgenin elektriğini kesen ekipler ardından da yanlarında bulunan hidrolik sepet ile havai hatta ulaşarak tellerde takılı kalan tavuğu kurtardılar. Tavuğun kurtulmasını izleyen mahalle sakinleri de AEDAŞ ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.
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