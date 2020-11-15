-Elektrik panosu bölümünden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir kafenin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Ofis Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafenin elektrik panosundan çıkan kıvılcım etrafı sardı. Kafe dumanlarla kaplanırken, iş yeri sahibi ve vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda kafede maddi hasar meydana geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.



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