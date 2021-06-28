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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın

Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın

İtfaiye ve ekiplerden detay

Polis Bild Yangın 

-Söndürme çalışmaları
-Genel detaylar
-İtfaiye ekipleri çalışmaları

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da elektrik sarf malzemeleri üreten bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik sarf malzemeleri üzerine üretim yapan bir iş yerinin depo kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, polis ve tedbir amaçlı 112 acil ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da yardımıyla yangını söndürdü. Yangında, malzemelerin bir kısmında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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