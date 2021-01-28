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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

İtfaiye kapıyı kırarken

Bild Elektrik Kontağı 

-İtfaiye yangına müdahele ederken
-İtfaiye ekip aracı genel görüntü
-apartman genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir ikamette elektrik kontağından yangın çıktı. Kapıyı balyozla kırıp içeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın, Yavansu Mahallesi Uydukent Sitesi Kanarya Apartmanı’nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ikamet eden 22 yaşındaki Yusuf Emre A. isimli genç, çocuk odasından dumanlar geldiğini görünce korku ve panikle kendini dışarı attı. Kapıyı kapatan genç durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Anahtarın içeride olmasından ve kapının kapalı olmasından dolayı itfaiye ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı uzun uğraşlar sonucu kırarak açtı. Polis ekipleri ise apartmanda yaşayan vatandaşları dumandan etkilenmemeleri için tahliye etti. Alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden önledi. İkamette bir oda kullanılamaz hale gelirken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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