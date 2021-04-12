Elektrik kontağından çıkan yangın baba ve 2 çocuğunu evsiz bıraktı

-mustafa soylu ve çocuklar detay

-soylu röp.

-Arşiv görüntüler



( SİVAS )- Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Mustafa Soylu ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu SİVAS



- Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Mustafa Soylu ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Geçtiğimiz gün Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde Mustafa Soylu’ya ait ahşap evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Köylülerin uzun uğraşlarına rağmen yangın söndürülemedi ve Soylu’nun 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev küle döndü. Kiraladığı evde 2 çocuğuna hem annelik hem babalık yaparak yaşamını sürdüren Soylu, çaresizlik içerisinde yeni bir sıcak yuva için destek bekliyor. “Şu anda 2 çocuğumla ortada kaldım” Mustafa Soylu, 2 çocuğuyla birlikte evsiz kaldığını belirterek, “Sabahleyin kahvaltımı yaptım, çalışmaya gittim. Saat 3 gibi geldiğimde ev yanıyordu. Elektrik kontağından yanmış. Kirada oturuyordum, benim evim yok. Eşim yok 2 çocuğuma ben bakıyordum. Bu gün gördüğünüz gibi evimiz yandı. Kendi evim yoktu kiradaydım. Şu anda 2 çocuğumla ortada kaldım” dedi.





loading...