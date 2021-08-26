Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

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( ERZURUM )-İtfaiye, jandarma yangını söndürmek için seferber oldu ERZURUM



- Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 6 evde devam eden yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye, jandarma ve vatandaşlar yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bugün öğle saatlerinde Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki Arıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede birbirine yakın 6 evi etkisi altına aldı. Yangını söndürmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu. Mahalle sokaklarının dar olması sebebiyle itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ekipler, 6 evde etkili olan yangının 50 hanesi bulunan mahalledeki diğer evlere sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

