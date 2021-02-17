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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Elektrik kablosunu kesip götürdüler

- Elektrik kablosunu kesip götürdüler

KESİLEN KABLALARDAN GENEL, DETAY

Elektrik Kablosu Sokak Lambası Hırsız Elektrik Sayaçları 

-HASAN KARACAGÜN RÖP
-AYŞE MUMCU RÖP

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların elektrik sayaçlarını dışarı taşımak için çektiği elektrik kablosunu kesip götüren hırsızlar kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, Ortakent Kabakum Caddesi’nde vatandaşların elektrik sayaçlarını bahçelerinin dışına çıkarmak için geçen hafta döşettiği 2 parça kablo, kesilerek çalındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde sokak lambasının yanmamasından faydalanan hırsızlar, 2 bin 500 TL değerindeki kabloyu kesip götürdüler. Mahalle sakinleri sabah kalktıklarında kabloyu kesilmiş görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden Hasan Karacagün, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elektrik kablolarını geçen hafta döşettik, panolar dışarı çıkacaktı. Kanunen öyleymiş. Fakat sokak lambaları yanmayınca hırsızlar gece gelmiş, artık kesmişler. 10 günden beri sokak lambası yanmıyordu. Dün farkına vardım. Elektrik arızaya söyledik. Bugün ışıkları yapacaklar ama kablolar gitti. Şimdi yeniden kablo döşeteceğiz. Elektrikçi bir daha gelecek, konuşacağız” dedi.
Ayşe Mumcu adlı başka bir mahalle sakini ise üzüntüsünü şu sözlerle aktardı: “Biz çok mağdur olduk. Nasıl korunacak bu insanlar böyle. Böyle olabilir mi yani? Türkiye’de böyle bir şey olmasın diyorum ben. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı. (EA-OD-Y)
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