Elektrik kablosuna temas eden şahıs hayatını kaybetti

-olay yeri inceleme ekiplerinin çıkış yapması,

-Yussuf El Salih'in ölümüne neden olan kablo ve elektrik direğinden görüntüler,

-görgü tanıklarının açıklamaları,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te, yolda yürüdüğü esnada bir elektrik direğinden kopan yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas eden yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik direğinin yüksek gerilimli kablosu sabah saatlerinde koparak sallanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar, kablonun çevresine uyarıcı dubalar yerleştirdikten sonra durumu hemen elektrik firması yetkililerine bildirdi. Bir süre sonra kablonun olduğu noktadan geçen yabancı uyruklu Yussuf Ele Salih (32), yüksek gerilimli kabloyu fark etmeyerek yanlışlıkla temas etti. Talihsiz adam, elektrik direğine temas etmesinin ardından ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adam ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları olay anlarını anlattı Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları ise direkteki kablonun sabah saatlerinde koparak cadde üzerinde sarkmaya başladığını belirtti.

Görgü tanıkları, sarkan yüksek gerilimli kabloya kimsenin temas etmemesi için dubalarla önlem almaya çalıştıklarını ve yetkililere haber verdiklerini ama öğle saatlerinde Yussuf El Salih'in elektrik kablosunu görmeyerek omuzuyla temas ettiğini belirtti.

Vatandaşlar, talihsiz adamı kemerler ve sopalar vasıtasıyla elektrik telinden kopardıklarını ama durumunun çok kötü olduğunu ve hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.



Olayın ardından hayatını kaybeden Yussuf El Salih'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-



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