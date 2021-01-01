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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Elektrik kablolarını kesip kıvılcımdan meşale yaptılar

Elektrik kablolarını kesip kıvılcımdan meşale yaptılar

Olay yerinden detay

( BURSA ) BURSA

Polis Bild Polis Ekipleri İsabey Yeni Yıl 


- Bursa’da magandalar yeni yıla elektrik kablolarını keserek kıvılcımdan meşale yaptı. Olay merkez Yıldırım ilçesi İsabey mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda ateş ile kabloları yaktı. Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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