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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Elektrik kabloları bomba gibi patladı

elektrik kabloları patlaması

Elektrik Kablosu Elektrik Direği Kamera Cep Telefonu Yangın Tüpü 

-kablonun yanması
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Olay, İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı.
Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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