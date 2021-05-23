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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler

Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler

Köyden görüntü

Gesi Ziyaretçiler 

-Leyleklerden görüntü
-Röportaj
-Ovadan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi. Her sene göç yoluyla Yüksekova'ya gelen leylekler, Dara Köyü'nden geçen elektrik direklerini yuva yaptı. Dara Köyü'nün simgesi haline gelen leylekler büyük ilgi görürken, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçileri oluyor. Havadan drone ile görüntülenen direk tepesindeki leylekler ve yuvaları ise güzel görüntü oluşturuyor. Köyde yaşayan Esat Dağdeviren, ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüklerini belirterek, korunmaları için herkesin duyarlı olmasını istedi. Esat Dağdeviren, ''Bu leylekler her sene olduğu gibi yine köye geldiler. Bu sene daha fazla geldiler. Köyün hemen hemen tüm direklerinde leylekler var. Bu leylekler köyümüzün bir güzelliğidir. Şu an yavruları çıkmaya başladı.
Bazı vatandaşlar sırf bunları görmek için başka yerden geliyor. Biz bu leylekleri seviyoruz, onlar bu köyün bir parçasıdır” dedi.

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