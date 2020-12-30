--Devrilen elektrik direği ve minibüs

--Polisin yolda incelemesi

--Minibüsün kurtarıcı tarafından düzeltilmesi



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine vuran minibüs yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 20.15 sıralarında Davraz Mahallesi 105. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 32 YR 815 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine vurdu sonra yan yattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü M.K.’yı araçtan çıkartarak, ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, elektrik direği ve yan yatan araç yoldan kaldırıldı. (NB-ASA-



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