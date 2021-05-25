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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Elektrik direğine çarpan sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti

Elektrik direğine çarpan sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti

kaza anı,

Para Cezası Trafik Polisi Sokağa Çıkma Yasağı Aşırı Hız Aydınlatma Direği 

-kaçışmalar,
-sürücünün araçtan inmesi
-çekici çağırması
-çekiciye yükleyip götürme anı,
-kazanın meydana geldiği yerden detay

( ANTALYA - ÖZEL)- Yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı, hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip çekici çağırdı- Aracı görenler kaçarken, sürücü hurdaya dönen araçtan çıkıp polis gelmeden çekiciyle aracı götürdü ANTALYA

- Manavgat’ta aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti. Adeta hurdaya dönen araçtan yara almadan inen sürücü trafik polisi gelmeden çekiciyle aracı götürürken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın kontrolden çıkıp direğe çarptığı anlar ve aracı gören bir vatandaşın kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazanın Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında yaşanması olası bir faciayı önlerken, aracın direğe çarpması sırasında bir vatandaş korkuyla uzaklaştı. Kaza, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Antalya Caddesi istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 ADK 784 plakalı araç, aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fevzipaşa Caddesine döndüğü sırada önce yolun solundaki kaldırıma, ardından da sağ tarafta kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanmanın olmadığı kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, aydınlatma direğinin lambaları çarpmanın şiddetiyle etrafa savruldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddede esnaflar dışında kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasını önlerken, kaza sırasında kaldırımda bulunan bir esnaf korkuyla kaçtı. Kazanın ardından hurdaya dönen aracından inen sürücünün ilk işi çekici çağırmak oldu. Kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, trafik ekiplerini beklemeden aracını çekiciye yükleyip olay yerinden ayrılırken, etrafa saçılan lamba parçalarını temizlik işçileri temizledi. Diğer taraftan bir işyerinin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıyan kazada, kaza yapan araca olay yerini terk etmesi nedeniyle plakası üzerinden 314 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
(AK-
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