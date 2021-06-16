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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 yaralı

- Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 yaralı

Kaza yeri detay

Elektrik Direği Bild Direksiyon 

-itfaiye ekipleri kurtarma çalışması
-yaralının ambulansa konulması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan sürücü sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Alınan bilgiye göre, 39 AY 632 plakalı İmdat Y. idaresindeki otomobilin Eriklice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle köy yolu bir süre ulaşıma kapanırken otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. (HÇ-
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