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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Yaralı sürücünün ambulans içerisindeki görüntüsü

Polis Elektrik Direği Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Hurdaya dönen otomobilden genel ve detay görüntüler
-Kaza yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı. Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samet Caymaz kullandığı 23 DK 566 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Caymaz, itfaiye cankur ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Caymaz sağlık ekiplerine Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.
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