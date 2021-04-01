-Ambulansın hareket etmesi

-Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Bir vatandaşla röportaj

-Detay



( TOKAT )- Hurdaya dönen ipten kendi imkanları ile çıktı TOKAT



- Tokat’ta elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Y. (34) idaresindeki 34 BAM 165 plakalı Nissan Qashqai marka cip yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen cipten sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri elektrik tellerine kimsenin dokunmaması için bölgeden uzaklaştırdı. ÇEDAŞ ekipleri tarafından tellerde elektrik olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın kaza mahallinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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