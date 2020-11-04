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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı

Elektrik direğinden düşen işçi yaralandı

OLAY YERİ

Elektrik Direği Gesi 

-POLİS İNCELEMESİ
-VATANDAŞ RÖPORTAJI

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yeni dikilen elektrik direğine çıktığı esnada elektrik tellerine çarpan işçi, dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni konulan elektrik direğinin çevrilmesi sırasında yanlışlıkla elektrik tellerine dokunan işçi Turan D. (22), dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (HT-
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