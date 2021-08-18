- Elektrik direğinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu



- Sinop’ta yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın çıkan bölgede hayvanlarını otlatan vatandaş, onları hemen güvenli bölgeye topladı. Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi Jandarma Komutanlığı mevkisinde yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otlara düşerek yangının çıkmasına neden oldu. O sırada bölgede hayvanlarını otlatan bir vatandaş durumu 112 acil durum hattına bildirerek olay yerindeki hayvanlarını hemen güvenli bölgeye topladı. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri elektrik direğinde herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Direkte herhangi bir elektrik kaçağının olmadığının belirlenmesi üzerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. (OSM-SLH-

