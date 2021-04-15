Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik direğinden aşağı düşen kişi ağır yaralandı

Elektrik direğinden aşağı düşen kişi ağır yaralandı

- Hastaneden detay ve genel görüntü

Hastane Yaşam Mücadelesi Elektrik Direği Gesi 

-- Ambulanstan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde elektrik arızasından dolayı elektrik direğine tırmandığı iddia edilen bir kişi, dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşam mücadelesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali B. (47), meydana gelen elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement