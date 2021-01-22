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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Elektrik direğinde ölümle dans kamerada

Elektrik direğinde ölümle dans kamerada

Elektrik direğine çıkarken görüntü

Kamera Elektrik Kesintisi Kar Yağışı 

-Elektrik direğindeki karları temizlemeden görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı elektrikleri kesilen köylüler, direğe çıkarak teller üzerinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket pes dedirtti.Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı birçok köyde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin teller üzerindeki kar kütlelerinden oluştuğunu düşünen köylüler, direğe çıkarak tellerdeki karları temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
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