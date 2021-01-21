Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

-İtfaiye ekiplerinden görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İlçeye bağlı Başalan köyünde elektrik direğinde mahsur kalan bir kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile yükselerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Mama verilen kedi, daha sonra doğaya bırakıldı. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



loading...