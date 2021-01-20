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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik çarpması sonucu ölen şahsın cenazesi ailesine teslim edildi

Elektrik çarpması sonucu ölen şahsın cenazesi ailesine teslim edildi

Adli tıp genel ve detay görüntüleri,

Hastane Elektrik Direği Cenaze Yüksek Gerilim Elektrik Teli 

-cenazenin araca yüklenmesi,
-ölen Yussuf El Salih'in sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, elektrik direğinden sarkan yüksek gerilim kablosuna temas eden yabancı uyruklu şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir elektrik direğinin yüksek gerilim kablosu sabah saatlerinde koparak sallanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar, kablonun çevresine uyarıcı dubalar yerleştirdikten sonra durumu hemen elektrik firması yetkililerine bildirdi. Bir süre sonra kablonun olduğu noktadan geçen üç çocuk babası yabancı uyruklu Yussuf El Salih (32), yüksek gerilim kablosunu fark etmeyerek yanlışlıkla temas etti. Talihsiz adam, elektrik teline temas etmesinin ardından ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Yussuf El Salih'in cansız bedeni sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Suriye Çobanbey'de defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (SVY-SD-
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