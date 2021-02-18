Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik arıza için gittiler, mahsur kaldılar

Elektrik arıza için gittiler, mahsur kaldılar

Mahsur kalan Çedaş ekibinden detay

Mahsur Kaldı Urug Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karla mücadele ekibinden detay

( SİVAS -ÖZEL)- Hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyorlar- Sivas’ta elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ÇEDAŞ ekibi kar nedeniyle mahsur kaldı, yardımına ise karla mücadele personeli koştu SİVAS

- Sivas’ta elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ÇEDAŞ ekibi kar nedeniyle mahsur kaldı, yardımına ise karla mücadele personeli koştu. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. ÇEDAŞ ekibi Yayıközü köyü, Kurugöl köyü ve Hıdıruşağı mezrasından gelen elektrik arızası ihbarı üzerine hemen yola koyuldu. Hem olumsuz hava hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele etmek zorunda olan ÇEDAŞ ekibi bir süre ilerledikten sonra Sivas’ın Hafik İlçesi Hıdıruşağı mezrası yolu üzerinde aracın kayarak kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Hafik İlçe Özel İdaresi karla mücadele personeli sevk edildi. Karla mücadele personeli kar nedeniyle kapanan yolu kepçeyle temizledikten sonra ÇEDAŞ ekibini kurtardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı