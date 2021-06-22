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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen genç son yolculuğuna uğurlandı

- Elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen genç son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin görüntüsü,

Su Cenaze Elektrik Akımı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-Ölen gencin fotoğrafı, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde su kuyusu yakınında elektrik akımına kapılan genç su kuyusuna düştü. Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Orhan Cumar son yolculuğuna uğurlandı. Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Döngelli köyünde su kuyusu yakınlarında bulunan 26 yaşındaki Orhan Cumur, bir anda elektrik akımına kapıldı. Ne olduğunu anlayamayan Cumur, yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bulunduğu yerden çıkartılan ve Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen 26 yaşındaki Orhan Cumur hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Orhan Cumur için Döngelli köyündeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumur ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından ise aynı köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Orhan Cumur’un babası Akçakoca İl Genel Meclis üyesi Sinan Cumur taziyeleri kabul etti. (ALI-
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