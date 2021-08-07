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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

adliye önünden detay

Tekstil Fabrikası Yüksek Gerilim Hattı Fabrika Elektrik Akımı Yüksek Gerilim 

-cenaze yakınları detayı
-ağlayan vatandaşların detayı
-cenaze yakınlarının konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına ait iki katlı yazıhane inşaatında çalışan Halil Erdil (45), iddiaya göre kafasını yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çarpma sonucu ağır yaralanan işçi, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi Erdil’in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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