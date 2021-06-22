Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

morgdan detaylar

Elektrik Direği Cenaze Gesi 

-ağlayan yakınlarının sesleri ve cenaze arazı
-ölen şahsın fotoğrafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan elektrik işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elektrik işiyle uğraşan Ömer Basmacı (57) arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement