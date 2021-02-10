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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Akımı Yüksek Gerilim Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Beton mikserinin görüntüsü
-Elektrik tellerinde pompanın görüntüsü
-Polis ekipleri inceleme görüntüsü
-İnşaatın görüntüsü
-Ölen işçinin ayakkabı ve yeleği
-foto
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da inşaata beton mikserinin pompası ile beton atan işçi pompanın yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kırk Delik Mevkiinde Yalçın Sütçü (31) çalıştığı hazır beton firması tarafından inşaata beton atması için görevlendirildi. İnşaata sahasına gelen Yalçın Sütçü ve arkadaşları beton mikserinin pompası ile inşaata beton attıkları sırada havalanan pompanın orta kısmı yüksek gerilim tellerine değdi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yalçın Sütçü pompanın 3 metre yükseklikteki kabininden aşağıya düştü. İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa ürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Sütçü’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sütçü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yalçın Sütçü’nün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (YC-AH-
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